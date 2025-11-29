Calcio, Eccellenza: il Modica sul campo dell'Acquedolcese

Dopo la vittoria contro la Leonzio, il Modica affronta la trasferta sul campo dell'Acquedolcese. Mister Raciti ritrova il capitano Valenca che ha scontato la sua squalifica, ma dovrà fare a meno del portiere Romano, squalificato dopo la gara contro il Messana. Sarà quindi Truppo a difendere i pali della formazione modicana cercando di mantenere la classifica di seconda miglior difesa di questo campionato. Al Modica si lega anche l’ultimo arrivato, Riccardo Sclafani, classe 2007, difensore centrale proveniente da Gela.

L’Acquedolcese, dal canto suo, si trova in piena zona retrocessione e andrà alla ricerca di punti utili ad uscire dalla zona calda, in una gara che richiama sempre grandi motivazioni contro una big del campionato. L’ultima vittoria in campionato per i biancoverdi risale a fine Ottobre contro il Melilli, ma poi sono arrivati anche pareggi importanti contro squadre di alto profilo come Messana e Vittoria. Di Stefano sarà la vera spina nel fianco per Intzidis e compagni, autore della metà dei gol segnati fin qui dalla sua squadra.

Ecco i convocati per Acquedolcese - Modica, domenica 30 novembre, ore 14,30.

Di seguito l’elenco dei convocati di mister Raciti per la prima di campionato in programma Domenica 30 Novembre alle 14:30 ad Acquedolci

Portieri: Truppo, Floridia.

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S.,Spadaro S.,, Sangarè, Intzidis, Sclafani.

Centrocampisti: Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Federico, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.