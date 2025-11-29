Incendio al pontile dell'Isab di Siracusa: le fiamme subito spento

E' stato spento rapidamente un incendio divampato al pontile 19 della raffineria Isab di Siracusa.

Determinante è stato l'intervento dell'equipaggio della nave "Fenicusa M", al comando di Lanfranco Tagliatti. Non appena le fiamme si sono alzate dal pontile e il personale del terminal ha azionato i sistemi di spegnimento, dalla nave della compagnia Navalmed della famiglia Brullo, che rischiava a sua volta di essere investita dall'incendio, sono stati azionati tutti i sistemi antincendio di bordo mirandoli al pontile. Nel frattempo, ricostruisce la compagnia in una nota, la nave, con un carico di benzina in una cisterna, per evitare di essere investita dalle fiamme, mollava i cavi di ormeggio e con il supporto di un rimorchiatore si allontanava dalla banchina.

Disormeggiata dal pilota la nave si è poi ancorata in rada.