Basket, Passalacqua Ragusa archivia la pratica Treviso e prepara il match di mercoledì contro Rovigo al PalaMinardi

Nel nono turno del campionato di basket di serie A2 femminile, Ragusa archivia la pratica Treviso e mette testa alla prossima gara casalinga che si giocherà mercoledì al Palaminardi contro Rovigo. Un’ottima partita quella giocata dalle ragazze di Mara Buzzanca che non hanno potuto contare sulla presenza di Marika Labanca e Precious Johnson.

“Una iniezione di fiducia – commenta a fine match coach Buzzanca -, siamo partite con il piede giusto, mettendo l’intensità che volevamo. Dobbiamo continuare così. Da lunedì si torna di nuovo in palestra per preparare il match contro Rovigo. Nonostante le assenze, le ragazze hanno dimostrato carattere e senso di responsabilità, sono soddisfatta”.

Treviso - Passalacqua Ragusa 42-66

Il tabellino

16-24; 26-40 (10-16); 37-53 (11-13); 42-66 (5-13)

Treviso: Streri 1, Franceschini ne, Bocchetti 9, Prete 7, Buranella 3, Camara F. ne, Baron 9, Camara Z ne., Falenczyk 8, Jacquot 2, Nicora 3. All. Conte

Passalacqua Ragusa: Mallo 4, Consolini 13, Marras ne, Cedolini 5, Mazza 7, Stroscio 18, Moriconi 6, Narviciute 4, Olodo 6, Di Fine 3. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Treviso 9/25 (36%) Ragusa 22/43 (51%); Tiri da tre: Treviso 6/27 (22%), Ragusa 5/19 (26%); Tiri liberi: Treviso 6/8 (75%) Ragusa 7/9 (77%); Rimbalzi: Treviso 31, Ragusa 40: Palle perse, Treviso 21, Ragusa 14; Palle recuperate Treviso 5, Ragusa 6; Assist Treviso 14, Ragusa 10.

Arbitri: Chiara Corrias di Cordovado (Pn) e dal signor Antonio Marenna di Gorla Minore (VA)

ph Umberto Lovadina