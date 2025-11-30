Ladro seriale di grondaie scoperto a Catania: arrestato dalla polizia

n ladro specializzato nel furto di pluviali, poi rivenduti nel mercato nero, è stato arrestato dalla polizia a Catania.

Dopo la segnalazione di alcune vittime e l'acquisizione delle immagini di video-sorveglianza nelle zone dei colpi messi a segno, gli agenti sono risaliti all'uomo di 44 anni.

In un filmato si vede il ladro in azione, in pieno giorno, mentre con il bastone di un rastrello fa leva su una grondaia riuscendo a scardinarla dal muro di un'abitazione, in una strada percorsa da tante auto, portando via, sotto braccio, la parte finale del pluviale.

L'ultimo colpo programmato dall'uomo, però, non è andato a segno, perché sotto la sua abitazione si sono presentati i poliziotti che lo hanno fermato, in mano teneva una cassetta da lavoro contenente gli attrezzi utili per smontare e scardinare le tubature in rame. La refurtiva veniva destinata ad una fonderia che, in cambio, pagava la merce ricevuta a circa 4 euro al chilo. E' stato arrestato per furto aggravato.