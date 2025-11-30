Inaugurata nuova stazione di servizio alle porte di Rosolini

Inaugurata alle porte di Rosolini una nuova stazione di rifornimento di carburanti a marchio 'Giap'. La nuova stazione di servizio ha pure un punto per la ristorazione. Risto Cafè', da due fratelli, Marco ed Enza Roccasalvo.

E' toccato al sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, tagliare il nastro dell'inaugurazione. "Sono contento per due motivi - ha detto il primo cittadino. Il primo perché il nostro territorio è attrattivo per quanto riguarda gli investimenti. Il secondo perché offrirà pure qualche posto di lavoro. Non è poco", ha concluso Spadola.

Il nuovo rifornimento è il primo dall'uscita dello svincolo autostradale e l'ultimo per chi imbocca la Siracusa - Gela.