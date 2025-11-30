Operazione 'Ipogeo' a Catania, arrestato in Francia terzo devastatore

La Polizia di Stato ha arrestato il terzo soggetto destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura Distrettuale. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Digos della Questura etnea.

Si tratta di un giovane del 2004 che si trovava in Francia e per il quale era stato emesso un mandato di cattura europeo. Anche nei suoi confronti era stata chiesta dal Gip la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione in concorso con altri per i gravi episodi di violenza avvenuti nel corso della manifestazione dello scorso 17 maggio. Anche lui catanese, ha precedenti specifici per resistenza e oltraggio.

A distanza di una settimana dalla notifica del provvedimento agli altri soggetti il 21enne è rientrato a Catania, dove i poliziotti della Digos della Questura di Catania lo hanno tratto in arresto e condotto presso il carcere di Piazza Lanza.