ou
ULTIME NOTIZIE

il giallo di Carmelo Assenza, domani i funerali a Floridia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Operazione 'Ipogeo' a Catania, arrestato in Francia terzo devastatore

Operazione 'Ipogeo' a Catania, arrestato in Francia terzo devastatore

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato il terzo soggetto destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura Distrettuale. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Digos della Questura etnea.
Si tratta di un giovane del 2004 che si trovava in Francia e per il quale era stato emesso un mandato di cattura europeo. Anche nei suoi confronti era stata chiesta dal Gip la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione in concorso con altri per i gravi episodi di violenza avvenuti nel corso della manifestazione dello scorso 17 maggio. Anche lui catanese, ha precedenti specifici per resistenza e oltraggio.
A distanza di una settimana dalla notifica del provvedimento agli altri soggetti il 21enne è rientrato a Catania, dove i poliziotti della Digos della Questura di Catania lo hanno tratto in arresto e condotto presso il carcere di Piazza Lanza.

Potrebbero Interessarti