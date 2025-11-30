il giallo di Carmelo Assenza, domani i funerali a Floridia

Saranno celebrati domani mattina alle 10 in chiesa Madre a Floridia i funerali di Carmelo Assenza. La salma dell'uomo trovato morto all'interno di un bar di via Paolo VI, sarebbe rientrata a Floridia dopo l'autopdia disposta dalla Procura di Siracusa che indaga per quello che sarebbe un decesso sospetto. La madre della vittima ha raccontato nei giorni scorsi ai carabinieri che il figlio sarebbe stato picchiato prima della morte. Soltanto le risultanze dell'autopsia potranno far luce sul giallo. Intanto per Carmelo Assenza è arrivato il momento dell'utimo addio.L'uomo era padre di 3 figli.