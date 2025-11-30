Siracusa, è notte fonda: i baby dell'Atalanta calano il tris agli azzurri ( 3 - 1)

Il Siracusa affonda sotto i colpi di un'Atalanta 'baby'. La formazione siciliana costruisce il gol del vantaggio, realizzsato su calcio di rigore al 13' da Molina per un sacrosanto atterramento di Racine Ba. Poi i soliti errori difensivi la condannano a lasciare al Caravaggio di Bergamo, tre punti pesanti. All'inizio sembrava la domenica del Siracusa, ma soltanto un discreto primo tempo, non è bastato a Farroni e compagni ad evtare la sconfitta contro i lombardi, tutt'altro che trascendentali. Nella prima frazione sono stati gli azzurri a fare la partita, ma in fase offensiva, non c'è nessuno che riesce a inquadrare lo speccho della porta. Quando si creano cinque, sei palle gol e non c'è nessuno che concretizza, ogni sforzo diventa evanescente. Poi alla disfatta ci ha pensato il tecnico Turati che ha operato cambi più che discutibili, affidandosi a ragazzi di belle speranze e nulla più. Gli azzurri riescono a restare in vantaggio fino al 47'. Poi arriva il pareggio degli under dell'Atalanta. Su calcio d'angolo Levak arrivato dalle retrovie insacca di testa con Bonacchi a fare da bella statuina.

In avvio di ripresa fuori Limonelli e Racine Ba per far posto a Frosali e Frisenna. Poi Turati sostituisce anche Candiano con Gudelevicius. La frittata è fatta, perchè manda negli spogliatori Limonelli e Candiano, i perni di questa squadra. Al 66' Navarro con un tiro senza pretese trova le diviazione di Bonacchi che spiazza Farrone. E' il 2 a 1. I padroni di casa completano l'opera al 75' con Misitano che brucia nello scatto Calafiore e si presenta solo davanti al portiere del Siracusa. Sul 3 a 1 la partita si spegne. Gli ospiti non riescono pù a rendersi pericolosi. Inutile nascondere che in casa del Siracusa è notte fonda.