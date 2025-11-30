ou
ULTIME NOTIZIE

Eccellenza, Modica e Avola sempre a braccetto in cima alla classifica: i rossoblù di Raciti sbancano ad Acquedolci: 3 a 0

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, è notte fonda: i baby dell'Atalanta calano il tris agli azzurri ( 3 - 1)

Siracusa, è notte fonda: i baby dell'Atalanta calano il tris agli azzurri ( 3 - 1)

SportSiracusa

Il Siracusa affonda sotto i colpi di un'Atalanta 'baby'. La formazione siciliana costruisce il gol del vantaggio, realizzsato su calcio di rigore al 13' da Molina per un sacrosanto atterramento di Racine Ba. Poi i soliti errori difensivi la condannano a lasciare al Caravaggio di Bergamo, tre punti pesanti. All'inizio sembrava la domenica del Siracusa, ma soltanto un discreto primo tempo, non è bastato a Farroni e compagni ad evtare la sconfitta contro i lombardi, tutt'altro che trascendentali. Nella prima frazione sono stati gli azzurri a fare la partita, ma in fase offensiva, non c'è nessuno che riesce a inquadrare lo speccho della porta. Quando si creano cinque, sei palle gol e non c'è nessuno che concretizza, ogni sforzo diventa evanescente. Poi alla disfatta ci ha pensato il tecnico Turati che ha operato cambi più che discutibili, affidandosi a ragazzi di belle speranze e nulla più. Gli azzurri riescono a restare in vantaggio fino al 47'. Poi arriva il pareggio degli under dell'Atalanta. Su calcio d'angolo Levak arrivato dalle retrovie insacca di testa con Bonacchi a fare da bella statuina.
In avvio di ripresa fuori Limonelli e Racine Ba per far posto a Frosali e Frisenna. Poi Turati sostituisce anche Candiano con Gudelevicius. La frittata è fatta, perchè manda negli spogliatori Limonelli e Candiano, i perni di questa squadra. Al 66' Navarro con un tiro senza pretese trova le diviazione di Bonacchi che spiazza Farrone. E' il 2 a 1. I padroni di casa completano l'opera al 75' con Misitano che brucia nello scatto Calafiore e si presenta solo davanti al portiere del Siracusa. Sul 3 a 1 la partita si spegne. Gli ospiti non riescono pù a rendersi pericolosi. Inutile nascondere che in casa del Siracusa è notte fonda.

Potrebbero Interessarti