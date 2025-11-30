Smart si ribalta in via Palermo a Catania: morto il conducente

Tragico incidente stradale questa mattina all'incrocio tra via Palermo e viale Carmelo Rosano. Una Smart si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento e il conducente, un 38enne, è giunto morto in ospedale. Ci sarebbe anche un ferito lieve, che sarebbe ricoverato all'ospedale San Marco. Si tratta di un ragazzo di 14 anni. Gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale stanno effettuando le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.