Sindaco di Giardini Naxos: aiutateci a ritrovare Rodolfo Tedesco

"Nel giorno della prima domenica dell'Avvento è d'obbligo tenere alte la fede e la speranza, con l'auspicio che il nostro concittadino Rodolfo, magari dopo aver letto questo nostro accorato appello, possa fare ritorno dalla sua famiglia e nel suo amato Paese di Giardini Naxos".

Lo dice il sindaco Giorgio Stracuzzi a circa sei mesi dalla scomparsa di Rodolfo Tedesco, 63 anni, originario di Giardini Naxos.

"Siamo tutti in pena - prosegue - e siamo vicini in particolare al suo coraggioso fratello Sandro, mio amico personale e ben voluto da tutta la comunità giardinese, che per tutto questo tempo, nonostante l'assenza di notizie, non ha smesso un solo momento di credere nel fatto che Rodolfo possa ancora tornare sano e salvo dai propri cari. Lancio un appello che, tenuto conto del fatto che la scomparsa sembra essere avvenuta nei pressi di Galati Mamertino, sento di rivolgere anche ai colleghi sindaci di Messina e di Scaletta Zanclea: aiutateci a ritrovarlo.

Rinnovo l'invito lanciato lo scorso luglio, affinché tutti, istituzioni, forze dell'ordine, operatori sanitari, mondo dell'associazionismo, volontari, liberi cittadini, possiamo efficacemente fare rete per rafforzare e intensificare le ricerche di Rodolfo".