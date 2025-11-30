ou
ULTIME NOTIZIE

Eccellenza, Modica e Avola sempre a braccetto in cima alla classifica: i rossoblù di Raciti sbancano ad Acquedolci: 3 a 0

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Sindaco di Giardini Naxos: aiutateci a ritrovare Rodolfo Tedesco

Sindaco di Giardini Naxos: aiutateci a ritrovare Rodolfo Tedesco

CronacaMessina

"Nel giorno della prima domenica dell'Avvento è d'obbligo tenere alte la fede e la speranza, con l'auspicio che il nostro concittadino Rodolfo, magari dopo aver letto questo nostro accorato appello, possa fare ritorno dalla sua famiglia e nel suo amato Paese di Giardini Naxos".
Lo dice il sindaco Giorgio Stracuzzi a circa sei mesi dalla scomparsa di Rodolfo Tedesco, 63 anni, originario di Giardini Naxos.
"Siamo tutti in pena - prosegue - e siamo vicini in particolare al suo coraggioso fratello Sandro, mio amico personale e ben voluto da tutta la comunità giardinese, che per tutto questo tempo, nonostante l'assenza di notizie, non ha smesso un solo momento di credere nel fatto che Rodolfo possa ancora tornare sano e salvo dai propri cari. Lancio un appello che, tenuto conto del fatto che la scomparsa sembra essere avvenuta nei pressi di Galati Mamertino, sento di rivolgere anche ai colleghi sindaci di Messina e di Scaletta Zanclea: aiutateci a ritrovarlo.
Rinnovo l'invito lanciato lo scorso luglio, affinché tutti, istituzioni, forze dell'ordine, operatori sanitari, mondo dell'associazionismo, volontari, liberi cittadini, possiamo efficacemente fare rete per rafforzare e intensificare le ricerche di Rodolfo".

Potrebbero Interessarti