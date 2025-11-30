Eccellenza, Modica e Avola sempre a braccetto in cima alla classifica: i rossoblù di Raciti sbancano ad Acquedolci: 3 a 0

Il Modica si impone anche sul campo dell’Acquedolcese e continua la sua marcia in cima alla classifica del campionato di calcio di Eccellenza “a braccetto” con l’Avola che ha fatto suo il derby con il Melilli. I rossoblù di mister Filippo Raciti, al nono successo di fila, hanno regolato i messinesi con un secco 3 a 0 che ammette poche repliche. Il Modica ha avuto sempre il controllo della gara e si è dimostrato cinico e opportunista: quando ha accelerato sfruttando le fasce – soprattutto quella sinistra con Asero – ha messo in serie digfficoltà la difesa dei padroni di casa. Non per nulla i suggerimenti per i primi due gol sono arrivati da due intuizioni di Asero: al 26’ un suo passaggio filtrante arriva a Belluso che si gira in un fazzoletto di campo e deposita in rete. Azione simile per la rete di Bonanno al 44’: il cross arriva sempre dalla sinistra dal piede di Asero, in area c’è il “velo”di Belluso con il pallone che “accarezza” il sinistro di Bonanno e finisce in rete.

La ripresa vede una Acquedolcese più intraprendente ma che non riesce a creare pericoli al portiere rossobblù Truppo chiamato a sostituire lo squalificato Romano. Il sigillo sulla vittoria lo mette, all’89’, Federico che, appena entrato al posto di Sessa, gira di testa in gol un calcio d’angolo battuto da Valenca.

Per il Modica solo un paio di giorni per rifiatare: mercoledì 3, al Gianni Cosimo di Vittoria, c’è la semifinale di andata di Coppa Italia con la sfida infinita tra Vittoria e Modica. I rossoblù di Raciti, poi, domenica 6 ospiteranno la Polisportiva Gioiosa: un tour de force che il tecnico sarà chiamato a gestire con saggezza.