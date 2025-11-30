Catania, domani sarà velato il prospetto del Palazzo degli elefanti

Domani alle 11 in piazza Duomo a Catania, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, verrà velata la parte centrale del prospetto principale di Palazzo degli Elefanti, oggetto dal giugno dello scorso anno di lavori di restauro e consolidamento sismico propedeutici alla rimozione dei ponteggi dell'intera facciata, operazione che verrà completata nelle ore successive alla cerimonia, riportando alla luce i colori e l'effetto scenico originario. Nel municipio di Catania, progettato da Vaccarini nel diciottesimo secolo durante la ricostruzione successiva al terremoto del 1693, sono in corso gli interventi previsti dal progetto elaborato dal personale della direzione comunale lavori pubblici, con soluzioni di consolidamento mirate a preservare un patrimonio architettonico segnato dallo smog ambientale e dal trascorrere del tempo, prevenendo la disgregazione delle murature attraverso sistemi di rinforzo applicati all'intera superficie delle pareti. Si tratta di un intervento fondamentale per la sicurezza, la tutela del patrimonio storico e la protezione della città dal rischio sismico, considerata la funzione strategica del palazzo municipale in caso di emergenza, finanziato dalla Regione Siciliana. Ultimate le opere strutturali, si sta completando il rifacimento dei prospetti e il restauro dell'apparato decorativo del palazzo, valorizzando ulteriormente i particolari dell'edificio e l'inconfondibile barocco di piazza Duomo.