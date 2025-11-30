Confcommercio Palermo, premiati i negozi storici

C'è anche il Palermo Football Club tra le attività riconosciute come "storiche" della settima edizione dei "Negozi storici", la manifestazione ideata nel 2018 da Confcommercio Palermo per valorizzare le realtà cittadine che, di generazione in generazione, hanno dato continuità alla propria realtà aziendale preservandone l'identità e la tradizione. Il riconoscimento speciale al Palermo arriva a un mese di distanza dalle celebrazioni del 125esimo compleanno della società che hanno coinvolto l'intera città. Il riconoscimento da parte di Confcommercio Palermo evidenzia come accanto alla squadra rosanero che scende in campoc'è un'attività, un'azienda fatta di professionalità, strategie di sostenibilità e sviluppo, relazioni umane e imprenditoriali con altre aziende. Il Palermo infatti da un lato opera con aziende di prima grandezza in tutto il mondo, dall'altro interagisce attivamente con il territorio come dimostra il coinvolgimento delle imprese locali nelle celebrazioni del125esimo anniversario. Quest'anno sono 27 le attività economiche, imprenditoriali, commerciali e artigianali della città e della provincia che hanno ricevuto il significativo riconoscimento di "Negozi Storici", conferito alle aziende con oltre 50 anni di vita. La cerimonia si è svolta stamattina al "Marina Convention Center",all'interno del Molo trapezoidale, alla presenza del commissario dello Stato per la Regione Siciliana Ignazio Portelli, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, degli assessori comunali Mimma Calabrò, Alessandro Anello e Giuliano Forzinetti, del presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo, del presidente della sesta commissione comunale Ottavio Zacco e di Lorenzo Ruisi che ha rappresentato l'assessorato regionale Attività Produttive guidato da Edy Tamajo. "È un segnale di gratitudine verso quelle imprese che hanno contribuito a costruire l'identità economica e sociale di Palermo", ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio.