Trapani, solo un pareggio in casa contro il Monopoli: ospiti pericolosi nel finale

Sempre meno entusiamo da parte dei tifosi del Trapani, pochi al Provinciale per vedere all'opera i granata contro il Monopoli. E' finita 1 a 1, un pareggio che accontenta entrambe le formazioni, anche se nel secondo tempo i padroni di casa hanno rischiato di perdere.

Il Trapani passa in vanraggio al 12'. Sugli sviluppi di un fallo laterale dalla sinistra la palla arriva in area a Ciuferri che la appoggia a Fischnaller che, spalle alla porta, controlla e si gira sul suo sinistro calciando in diagonale. Niente da fare per Piana.

Il pareggio del Monopoli arriva al 60' su calcio di rigore. C'è una trattenuta di Pirrello su Fall, l’arbitro concede la massima punizione. L'arbitro è costretto ad avere conferma dal video.

dal dischetto va l’ex Maguette Fall, Galeotti intuisce distendendosi sulla sua destra, ma non riesce ad evitare la rete.