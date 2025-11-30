ou
Virtus Ragusa, vittoria in volata (90-88) contro il Milazzo

Il Centro destra 'blinda' Giorgetti, Schlein apre ai riformisti

Fatti&Notizie

La maggioranza fa quadrato attorno a Giorgetti dopo il faro puntato sul ruolo del Tesoro nelle carte dell'inchiesta di Milano sul risiko bancario e le accuse dell'opposizione. 'Piena fiducia in Giorgetti, si è sempre comportato correttamente, attaccarlo è fuori luogo', dice Tajani. Il M5s invece parla di 'bancopoli', mentre +Europa invoca 'un'indagine conoscitiva su Mps-Mediobanca'. Continuano intanto ad emergere dettagli dalle carte delle indagini, con il Mef che 'disapprovò' la reazione ostile di Piazzetta Cuccia alla scalata di Siena. Schlein chiude la kermesse dem a Montepulciano e tende la mano ai riformisti:'Continuerò a essere la segretaria di tutti e a salvaguardare il pluralismo. Il Pd perno fondamentale del campo largo'. Manovra,Gasparri annuncia l'intesa vicina con le banche sull'Irap

