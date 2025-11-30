Volley Modica ritrova il sorriso: Sabaudia battuta in quattro set

Viridex Plus Volleyball Sabaudia 1

Avimec Volley Modica 3

Parziali: 14/25, 25/23, 20/25, 22/25

Viridex Plus Volleyball Sabaudia: Fattorini, Stufano 9, Mariani 3, Panciocco 5, Pilotto 6, Nasari,Onwuelo 23, Soncini 6, Rondoni (L), n.e.:Serangeli, De Vito. All. Stefano Beltrame; Ass: Guido Frostino.

Avimec Modica: Bertozzi 19, Lugli 3, Putini 2, Chillemi 14, Cipolloni Save, Tomasi 1, Buzzi 7, Garofolo 6, Mariano 24, Nastasi (L1), n.e.: Barretta, Raso, Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Matteo Selmi di Modena e Dalila Viterbo di Napoli

Bella vittoria ottenuta dall'Avimec Modica al “PalaVitaletti” di Sabaudia, dove i “Galletti” di coach Enzo Distefano hanno battuto con merito in quattro set i padroni di casa della Viridex Volleyball dopo 1h e 56' di gioco.

Una vittoria salutare per i biancoazzurri, figlia di alcune scelte fatte dal coach Enzo Distefano che consapevole del momento che stava vivendo la sua squadra ha voluto dare uno scossone a tutto il gruppo facendo delle scelte “forti” che alla fine si sono rivelate vincenti e che dimostrano che il tecnico ragusano ha piena fiducia in tutti anche in chi in questo primo scorcio di stagione ha giocato un po' di meno, ma in terra laziale ha saputo sfruttare pienamente l'occasione ripagando il suo allenatore con una grande prova. Ora, bisogna continuare su questa strada e senza creare troppi entusiasmi continuare a lavorare sodo per restare su questa strada e iniziare la risalita in classifica a iniziare già dalla prossima gara che vedrà i biancoazzurri della Contea di scena su uno dei campi più difficili di tutta la serie A3 come quello di Gioia del Colle.