Calcio, Promozione: al Santa Croce il derby col Frigintini (1 a 0)

Frigintini Calcio 0

Santa Croce Soccer 1

Marcatore: st 40' Basile (rigore)

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Hegazi (14' st Macauda), Arrabito, Denaro, Floriddia, Concolino, Cicero, Savarino, Cultrera (7' st Tommaso Iemmolo), Vitale, Giurdanella (18' st Lo Magno). A Disp: Giovanni Iemmolo, Sortino, Candiano, Modica, Amato, Cavallo. All. Ciccio Di Rosa.

Santa Croce Soccer: Mangione, Iapichino (34' st Brullo), Spatola, Alma, Wally, Golisano, Tinnirello (23' st Memolla), Javadov, Basile, Fiorilla (31' st Occhipinti), Missud. A Disp: Randasu, Lauretta, Garofalo, Algeri, Parisi, Arestia. All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Tommaso Piccitto di Ragusa

Assistenti: Claudio Castro di Siracusa e Giovanni Agolino di Ragusa

Un rigore a dir poco magnanimo a 5' dalla fine condanna il Frigintini a una sconfitta casalinga immeritata nel derby con il Santa Croce disputato oggi pomeriggio al “Vincenzo Barone” e valido per la decima giornata del girone D del campionato di Promozione. Un KO non veritiero per quanto visto in campo, con i rossoblu di Ciccio Di Rosa che hanno lottato con il coltello fra i denti contro il “Cigno” di Fabio Campanaro che ha faticato a tenere il ritmo sostenuto impresso alla gara dai padroni di casa e poi sono stati penalizzati da una decisione dell'incerto direttore di gara che si è complicato da solo una partita che si era svolta all'insegna del fair play e che si è incattivita nei minuti finali. Al 40' della ripresa arriva la “doccia fredda” per i padroni di casa. Il direttore di gara in uno contrasto tra Basile e Floriddia, infatti, vede un presunto fallo di mani del difensore rossoblu e tra lo stupore generale e anche dei giocatori ospiti indica il dischetto tra le proteste modicane.

Tornata la calma dagli undici metri Basile non lascia scampo a Lorenzo Caruso e con una trasformazione perfetta, manda il portiere da un lato e la palla dall'altro e porta in vantaggio il Santa Croce.

La gara si fa “spigolosa” con qualche provocazione fuori luogo, il Frigintini nonostante la rabbia per il rigore discutibile prova a raddrizzare le sorti del risultato, ma il Santa Croce resiste al forcing finale e al triplice fischio del direttore di gara (prova insufficiente), va a festeggiare il successo con i tifosi giunti in buon numero a seguire la squadra nella città della Contea.