Virtus Ragusa, vittoria in volata (90-88) contro il Milazzo

La SuperConveniente Virtus Ragusa cancella l’amarezza per la sconfitta di domenica scorsa a Reggio e, nel derby valido per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, viene a capo di una partita tosta, battendo per 90-88 gli Svincolati Milazzo. Ragusa scappa nel primo quarto (chiuso con 35 punti a referto), sbanda e deve vincerla almeno tre volte. Prestazione sontuosa di Fabi (con 24 punti e appena due errori al tiro), grosso contributo anche da parte di Brown e Tumino, con il rimbalzo più importante della serata. La squadra di Di Gregorio può festeggiare un’altra domenica da sola in testa alla classifica.

IL TABELLINO

Virtus SuperConveniente Ragusa-Svincolati Milazzo 90-88

Virtus SuperConveniente Ragusa: Cantone ne, Brown 25, Cardinali 2, Piscetta 2, Fabi 24, Tumino 2, Adeola 13, Peterson 14, Lanzi 6, Mancuso ne, Barracca ne, Iannelli 2. All.: Di Gregorio

Svincolati Milazzo: Maiorana 7, Malual 7, Costa 13, Spada 2, Doria ne, Lalic 33, Bolletta 10, Rimsa 11, Marangon 5, La Bua. All.: Priulla

Arbitri: Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle

Parziali: 35-24; 49-43; 70-64.

Note. Usciti per cinque falli: Malual (M)