Sequestrata all'aeroporto di Palermo testa di coccodrillo in via di estinzione

CronacaPalermo

Le fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i Funzionari Doganali hanno sottoposto a controllo doganale un passeggero palermitano proveniente da Bangkok via Roma Fiumicino. L'ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all'interno della stessa la testa di un coccodrillo, appartenente alla specie "crocodylia spp", in via di estinzione.
La testa del rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia era essiccata e con i denti in vista. La stessa al momento del rinvenimento era avvolta in una busta di plastica così aggirando i controlli in Thailandia fino a giungere nello scalo palermitano. Il reperto è stato sequestrato e al passeggero, denunciato a piede libero, è stata contestata la condotta punita dalla legge con l'ammenda da ventimila a duecentomila euro o con l'arresto da tre mesi ad un anno.

