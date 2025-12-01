Palermo, sala convegni Agenzia Entrate intitolata a Livatino

"L'intitolazione della sala convegni della Direzione regionale della Sicilia al Giudice Rosario Livatinorappresenta un gesto di alto valore istituzionale e civile". Lo dichiara il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, con delega all'Agenzia delle Entrate, Sandra Savino, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa.

"Nel 1977 - ricorda Savino - Livatino prese servizio proprio all'interno dell'amministrazione finanziaria, come vicedirettore dell'Ufficio del Registro di Agrigento, distinguendosi per professionalità, lealtà e profondo senso del dovere. Il suo percorso e il suo sacrificio, con il vile attentato mafioso del 21 settembre 1990, sono ancora oggi un riferimento etico per tutti i servitori dello Stato".

"Intitolare uno spazio istituzionale alla sua memoria - prosegue - significa riaffermare, nel quotidiano, i valori che Livatino ha incarnato: rigore, integrità e coerenza tra responsabilità pubblica e servizio alla collettività. È un modo per trasmettere questi principi alle nuove generazioni di funzionari e per rendere vivo un esempio che appartiene all'intero Paese".

"Ringrazio la Direzione regionale della Sicilia e l'Agenzia delle Entrate per aver promosso questa iniziativa - conclude Savino - che contribuisce a custodire e rafforzare una memoria che è patrimonio di tutti".