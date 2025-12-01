Deteneva stupefacenti, 37enne arrestato a Partanna

I Carabinieri della Stazione di Partanna (Tp) hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma nel corso di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito anche di attività informativa condotta sul territorio, eseguivano una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, ad esito della quale, rinvenivano e ponevano sotto sequestro: 42 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Dopo l'arresto, all'esito dell'udienza di convalida al 37enne venivano imposti l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.