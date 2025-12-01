ou
ULTIME NOTIZIE

Falso fine lavori al Columba di Sortino, Auteri: porterò le carte in Procura

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Deteneva stupefacenti, 37enne arrestato a Partanna

Deteneva stupefacenti, 37enne arrestato a Partanna

CronacaTrapani

I Carabinieri della Stazione di Partanna (Tp) hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma nel corso di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito anche di attività informativa condotta sul territorio, eseguivano una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, ad esito della quale, rinvenivano e ponevano sotto sequestro: 42 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.
Dopo l'arresto, all'esito dell'udienza di convalida al 37enne venivano imposti l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Potrebbero Interessarti