Gasparri (FI) sul Ponte sullo Stretto: "É un'opera necessaria"

"Io penso che il Ponte sullo Stretto sia un'opera necessaria per diverse ragioni. Non mi sfuggono le complessità, però i vantaggi sono notevolmente superiori rispetto ai problemi. Anche l'Autostrada del Sole negli anni '50 non si sarebbe fatta se fossero prevalse le ragioni del no. Quindi ci sono le ragioni del no, ma anche le ragioni del sì e della maggiore rapidità dei collegamenti, a favore dei commerci, delle dorsali europee che devono attraversare da ovest ad est e da nord a sud il nostro continente, che impongono questa scelta. Una scelta che è anche tecnicamente fattibile, quindi io sono tra quelli che si augurano che si faccia. Non mi sfuggono le complessità, ma spero che si possano superare". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a Agorà su Rai3.