La sfiducia a Schifani, De Luca (ScN): il dibattito segnerà il futuro della legislatura

"Il lavoro preparatorio per il mio intervento sulla mozione di sfiducia rivolta al Presidente Schifani - dichiara Cateno De Luca - sta proseguendo senza sosta.
Domani alle 14 inizierà il dibattito in Aula e ho ricevuto dal Presidente del gruppo di Forza Italia Pellegrino, la disponibilità a concedermi una ventina di minuti aggiuntivi. Il mio intervento, infatti, si articolerà su più argomenti e avrà una durata complessiva di circa 45 minuti". De Luca sottolinea che "l'esito del voto è ormai scontato": "Questa mozione non arriverà oltre i 26 voti: i 23 dell'opposizione del cosiddetto 'conciliabolo di San Martino' più i tre di Sud Chiama Nord. Ma non è il voto in sé l'elemento centrale". A pesare, secondo De Luca, saranno le parole che verranno pronunciate in Aula: "Il punto vero è il contenuto degli interventi, perché è da lì che dipenderanno il futuro, la prosecuzione e le modalità di prosecuzione di questa legislatura. Fondamentale sarà anche la replica del Presidente della Regione, Renato Schifani. Da quello che dirà - e da come lo dirà - si capirà quale sarà la traiettoria politica dei prossimi mesi". De Luca conclude: "Il dibattito di domani non è solo un passaggio formale: è un bivio politico".

