Falso fine lavori al Columba di Sortino, Auteri: porterò le carte in Procura

Due denunciati a Siracusa per furto e ricettazione

CronacaSiracusa

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nella nottata appena trascorsa, sono intervenuti nei pressi di via Agatocle ove un utente aveva segnalato il tentato di furto sulla propria autovettura.
Svolte immediate indagini, i Poliziotti riuscivano ad indentificare due uomini rispettivamente di 39 e di 48 anni.
I due venivano trovati in possesso di una bicicletta, di uno stereo di autovettura e di una borsa contenente prodotti cosmetici di probabile provenienza furtiva e, pertanto, denunciati per i reati di tentato furto aggravato su veicolo e ricettazione in concorso. Inoltre, il trentanovenne veniva denunciato anche per possesso di un coltello mentre il quarantottenne per detenzione di arnesi atto allo scasso.

