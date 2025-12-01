ou
ULTIME NOTIZIE

Falso fine lavori al Columba di Sortino, Auteri: porterò le carte in Procura

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Siracusa al penultimo posto, Civico 4: "Amministrazione senza visione"

Siracusa al penultimo posto, Civico 4: "Amministrazione senza visione"

PoliticaSiracusa

“Siracusa retrocede in quasi tutti gli ambiti fondamentali del vivere civile, e questo è un chiaro segnale politico. È il frutto delle scelte, ma anche delle non-scelte, di chi governa la città”. Così Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, commenta l’ultima classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, che colloca Siracusa al 106° posto su 107 province italiane.
“Gli indicatori – prosegue Mangiafico – mostrano una coerenza preoccupante: laddove erano necessari indirizzi strategici, sono mancati; laddove servivano visione e capacità di governo, hanno prevalso inerzia, improvvisazione e una gestione ordinaria incapace di incidere sulle dinamiche strutturali del territorio”.
Secondo Mangiafico, la classifica delinea a livello provinciale “il quadro di un territorio che non solo non riesce a competere, ma che arretra proprio nei settori in cui una buona amministrazione avrebbe potuto esercitare un ruolo determinante: servizi carenti, politiche demografiche assenti, infrastrutture ferme a logiche superate, cultura e innovazione trattate come elementi accessori e non come motori di sviluppo. La mancata valorizzazione delle risorse europee, l’incapacità di programmare interventi di medio periodo e la rinuncia a esercitare pienamente la responsabilità politica hanno prodotto un vuoto decisionale che oggi si traduce in un arretramento quasi senza precedenti”.
“In altri territori – afferma il leader di Civico 4 – amministrazioni più consapevoli delle sfide contemporanee hanno scelto di intervenire con coraggio, costruendo ecosistemi urbani più inclusivi, più competitivi e più attenti alla qualità della vita. A Siracusa, al contrario, la distanza tra ciò che sarebbe stato necessario e ciò che realmente è stato fatto continua ad ampliarsi. È un divario che non si spiega con difficoltà contingenti, ma con un approccio alla gestione della cosa pubblica che ha privilegiato l’ordinario rispetto alla progettualità, al rinnovamento e alla responsabilità istituzionale”.
Mangiafico conclude sottolineando che “la classifica del Sole 24 Ore, nella sua severità, non è un atto d’accusa astratto, ma la conseguenza naturale di una stagione amministrativa priva di una direzione chiara. Restituire al Comune e alla provincia un futuro credibile richiederà molto più di annunci sporadici o interventi emergenziali: occorrerà ribaltare il paradigma di governo, ricostruire la fiducia nelle istituzioni locali e restituire centralità a competenza, coerenza e capacità attuativa. Solo allora Siracusa potrà uscire da una spirale di arretramento che non è inevitabile, ma che diventa tale quando chi governa non esercita fino in fondo il ruolo che la comunità gli ha affidato”.

Potrebbero Interessarti