'Pensioni sicure', presidi di polizia negli uffici postali del Siracusano

In occasione del pagamento delle pensioni del mese di dicembre e delle relative tredicesime, confluiranno nelle sedi degli Uffici Postali dell’intera provincia aretusea numerosi utenti interessati al ritiro delle pensioni, sia presso gli sportelli delle filiali sia nei bancomat posti all’interno ed all’esterno degli uffici. Per tale ragione, attuando quanto previsto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, Presieduto dal Prefetto, la Questura di Siracusa ha predisposto dei servizi anti rapina e anti truffa a tutela degli anziani che in questi giorni si recheranno preso le filiali delle Poste per il ritiro del contante, in sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Davanti agli uffici postali di Siracusa come in tutti quelli della provincia aretusea stazioneranno gli equipaggi delle forze di polizia che effettueranno brevi passaggi e soste. Una presenza discreta, per evitare brutte “sorprese” tenendo a distanza presenze sospette o malintenzionati. Un motivo in più di ordine e sicurezza, con gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza pronti a fornire assistenza ad ogni richiesta dell’utenza.