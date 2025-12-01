Droga e petardi allo Zen di Palermo, tre arresti e cinque denunciati

E' di tre persone arrestate e due denunciate il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri in via Montalbo e allo Zen, a Palermo. In via Agesia di Siracusa le manette sono scattate per un 25enne notato mentre cedeva ad alcuni clienti della droga. Lo stupefacente era nascosto sotto un vaso poco distante, dove sono state trovate 25 dosi di hashish. Addosso il giovane aveva, invece, 180 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Sempre nel quartiere Zen, in via Rocky Marciano, nelle aree comuni dei palazzi i carabinieri hanno sequestrato 28 dosi tra cocaina e hashish nascoste dentro una cassetta di derivazione elettrica e 98 petardi artigianali completi di miccia e senza alcun elemento identificativo, del peso complessivo di 4.3 chili. In via Montalbo, invece, i militari hanno notato un 19enne intento a cedere dei piccoli involucri di cellophane a un acquirente. Entrambi sono stati bloccati e trovati con quattro dosi di cocaina ciascuno. Il giovane pusher è stato arrestato per spaccio, mentre il cliente segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. In viale Giuseppe di Vittorio, invece, l'arresto in flagranza è scattato per un 45enne, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, trovato con 14 dosi di cocaina e hashish pronte per essere spacciate. Tutti gli arresti sono stati convalidati. Per il 19enne il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per il 25enne e il 45enne l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale obbligo di dimora nel comune di residenza. Infine, un 54enne e un 19enne, padre e figlio, sono stati denunciati per furto di energia elettrica e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, i tecnici specializzati dell'Enel hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, mentre grazie al fiuto del cane antidroga Vera sopra le mensole della cucina sono stati trovati 27 grammi di marijuana e hashish.