Due rapine in quattro giorni a Paternò, arrestati due malviventi

Per gli investigatori dell'Arma sono gli autori di due assalti messi a segno lo scorso agosto, a distanza di quattro giorni l'uno dall'altro, in due negozi a Paternò, nel Catanese. Adesso un 38enne e un 46enne sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip di Catania su richiesta della Procura. Il primo colpo fu messo a segno lo scorso 25 agosto nel negozio 'Acqua e Sapone' di via Gian Battista Nicolosi, il secondo il 29 agosto in una macelleria in Parco Europa. Fondamentali per arrivare all'identificazione degli autori degli assalti si sono rivelate sie le dichiarazioni delle vittime che l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozi colpiti. In entrambe le rapine, i due, dopo aver raggiunto in auto l'attività commerciale da colpire, hanno fatto irruzione minacciando i presenti con una pistola, poi rivelatasi a salve. Per entrambi il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.