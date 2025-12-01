Sbarcati a Pozzallo 79 migranti soccorsi a10 miglia da Portopalo

Sono stati trasferiti a Pozzallo i migranti salvati dalla Guardia di finanza e recuperati a circa 10 miglia nautiche da Portopalo di Capo Passero. Coinvolti due mezzi navali. I migranti sono poi stati trasferiti a bordo del pattugliatore Cinus. Si tratta di 79 persone in prevalenza adulte, tutti uomini tranne 9 minori. Nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Tra le persone sbarcate, una con una ferita risalente nel tempo, da arma da fuoco al collo, in via di guarigione.