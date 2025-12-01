Forzavano distributore bevande, 2 fratelli arrestati ad Alcamo

Con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato in flagranza ad Alcamo, nel Trapanese, due fratelli di 32 e 24 anni. I militari, intervenuti in un'azienda dopo la segnalazione di un possibile furto in corso, hanno sorpreso i due uomini intenti a forzare la gettoniera di un distributore automatico di cibo e bevande. Entrambi sono stati arrestati nonostante la resistenza opposta nelle fasi di identificazione. Addosso avevano strumenti di effrazione e 360 euro, ritenuti provento del furto appena commesso. Al termine dell'udienza di convalida per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.