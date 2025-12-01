ou
ULTIME NOTIZIE

'La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa'. Mosca: 'Così mina gli sforzi di pace'

Sorpreso a spacciare droga davanti a un B&B: denunciato a Catania

CronacaCatania

Fermato mentre consegnava droga davanti a un b&b. Un 54enne di Catania è stato arrestato in flagranza dai carabinieri nel cuore della città. I militari, impegnati in un servizio in abiti civili e con auto di copertura, hanno notato due persone scambiarsi un piccolo involucro: uno seduto su uno scooter elettrico, l'altro sulla soglia del portone di un edificio. Il giovane cliente ha tentato di sottrarsi al controllo, chiudendosi nell'androne dello stabile e cercando di disfarsi della dose di marijuana appena acquistata che è stata subito sequestrata. Anche il pusher 54enne è stato subito bloccato e perquisito. L'uomo, però, aveva portato con sé soltanto la dose venduta, ma i carabinieri hanno recuperato anche denaro contante e un telefono cellulare di vecchia generazione, utilizzato per comunicare con i clienti. Al termine degli accertamenti, il cliente è stato segnalato alla Prefettura, mentre lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà per spaccio.

