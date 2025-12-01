La pm Anna Gallucci: a Termini indagavo su tutti i partiti Procura mi fece puntare su Lega

"Stavo indagando su tutti i partiti, la Procura disse: punta sulla Lega".

È il titolo di un'intervista a La Verità di Anna Gallucci, pubblico ministero a Pesaro, dopo essere stata sostituto procuratore a Rimini e Termini Imerese, che si esprime a favore della riforma costituzionale della giustizia e spiega di non essere in linea né con la sua corrente, Magistratura indipendente, né con l'Anm.

E su un'indagine per voto di scambio alle elezioni del 2018 nel Comune del Palermitano, racconta di aver "avuto qualche problema".

Perché ha aperto un fascicolo che non doveva avviare?, chiede La Verità: "Io non ho fatto niente di particolare, le indagini capitano.

E mi era successo di occuparmi sia del centrodestra che del centrosinistra in un'inchiesta sul voto a Termini Imerese - risponde Gallucci - E posso dirle che quando mi sono imbattuta nel centrosinistra ho avuto qualche grattacapo, della cui gravità inizialmente non mi sono neppure resa conto, però l'atmosfera è subito cambiata".

La pm racconta che "il procuratore Ambrogio Cartosio mi aveva dato come direttiva quella di procedere con richiesta di misura cautelare per i fatti che riguardavano il partito Noi con Salvini, dicendomi che era iniziativa condivisa con il procuratore generale Roberto Scarpinato, con cui io, però, non mi sono mai confrontata direttamente. Le risultanze delle mie indagini, come detto, erano più ampie e toccavano altri gruppi politici, non furono giudicate rilevanti dal dottor Cartosio, che mi indicò di chiedere l'archiviazione".

Gallucci spiega di aver "ritenuto di dover procedere ugualmente nei confronti di tutti i soggetti che erano emersi dalle indagini, spiegando le mie ragioni". Ma "da quel momento i miei rapporti con il procuratore - spiega - sono cambiati e ho avuto l'avvio di un procedimento disciplinare e una nota negativa da parte di Scarpinato e il rapporto di professionalità negativo da parte di Cartosio. Il Csm mi ha ascoltato su questi aspetti, non dando seguito alle richieste di Cartosio e Scarpinato, ma intanto ho trascorso anni a difendermi".

La pm ricorda che "il procuratore, titolare per legge dei rapporti con i cronisti, mi autorizzò a partecipare con lui a una conferenza stampa, all'indomani delle elezioni politiche del 2018. Era stata indetta in occasione dell'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un presunto esponente del partito Noi con Salvini. Il mio ex capo ritenne, tuttavia, irrilevante precisare, come da me proposto, che dalle indagini era emerso che il senatore Salvini non fosse neppure a conoscenza della vicenda".