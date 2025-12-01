ou
Finto carabiniere truffa un'anziana, arrestato a Reggio Calabria

Altro sud

Un giovane di origine campana è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di avere truffato un'anziana fingendosi tenente dell'Arma.
Il giovane ha contattato la donna accusandola di essere stata coinvolta in una rapina avvenuta nei giorni precedenti.
Approfittando dello stato di agitazione dell'anziana, il giovane l'ha convinta che per evitare conseguenze penali avrebbe dovuto consegnargli i gioielli che aveva in casa.
Così la donna gli ha consegnato preziosi per un valore di circa trentamila euro.
Resasi conto successivamente della truffa subita, l'anziana ha avvertito i carabinieri della Stazione principale di Reggio Calabria, che, grazie alle informazioni fornite dalla vittima, hanno intercettato il truffatore nei pressi dello svincolo di Bagnara Calabra dell'autostrada A2, dove i militari lo hanno bloccato e arrestato, recuperando tutti i preziosi che erano sottratti poco prima alla donna.

