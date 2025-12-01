ou
Occhiuto incontra Ad di Ita, possibile scuola piloti a Crotone

Altro sud

"Stamattina a Roma, nella sede dell'Enac, ho avuto un incontro con l'amministratore delegato di Ita, Joerg Eberhart, alla presenza del presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, Pierluigi Di Palma.
L'incontro ha rappresentato un'occasione importante per approfondire nuove possibilità di collaborazione tra la compagnia aerea e la Regione Calabria, in particolare per quanto riguarda la formazione dei futuri piloti".
Così, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria "Già da alcune settimane - aggiunge Occhiuto - stiamo dialogando e valutando insieme l'opportunità di avviare una scuola di piloti dell'Ita nell'aeroporto di Crotone. Un progetto che potrebbe rappresentare un passo significativo per lo sviluppo del territorio e per la crescita del settore dell'aviazione civile in Calabria".

