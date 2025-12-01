Truffa del Superbonus, chiuse le indagini per 3 a Lamezia Terme

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a tre persone accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato per l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche grazie al Superbonus edilizio nell'ambito di accertamenti eseguiti dal Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di finanza.

Le indagini hanno riguardato l'indebita acquisizione di crediti di imposta da parte di un'impresa edile di Lamezia Terme in relazione alla ristrutturazione di un complesso edilizio.

Secondo la ricostruzione della Procura, nonostante i lavori non siano stati ultimati secondo il termine prestabilito, l'impresa avrebbe illecitamente ricavato l'intero corrispettivo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 110% del valore nominale della prestazione.

Le tre persone coinvolte nelle indagini sono il rappresentante legale dell'impresa appaltatrice, Agostino Ruberto, di 45 anni; il direttore dei lavori, Francesco Costanzo, di 39 anni, e l'amministratore del condominio in cui sono stati effettuati parzialmente i lavori, Salvatore Lucchino, di 73 anni.

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale Catanzaro hanno, inoltre, eseguito un decreto di sequestro preventivo dei crediti d'imposta inesistenti, per oltre un milione di euro, emesso dal Gip di Lamezia Terme.