'La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa'. Mosca: 'Così mina gli sforzi di pace'

Mosca tuona contro la Nato. 'Riteniamo che la dichiarazione di Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà dell'Alleanza atlantica di continuare a muoversi verso un'escalation', afferma la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova, riferendosi all'intervista sul Financial Times del presidente del comitato militare della Nato. Continuano intanto le trattative per porre fine al conflitto in Ucraina. Nuovo incontro in Florida tra Witkoff e il caponegoziatore di Kiev Umerov dopo la tornata negoziale di ieri: domani l'inviato Usa è atteso da Putin al Cremlino. Secondo un'analisi Afp, a novembre l'esercito russo ha compiuto la più grande avanzata sul fronte da un anno a questa parte.

Meloni, Mosca dia un contributo fattivo ai negoziati

"Alla vigilia degli incontri tra l'Inviato speciale del Presidente Trump e le autorità russe", la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha "auspicato che Mosca offra a sua volta un fattivo contributo al processo negoziale".

Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi sulla conversazione con il presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky e altri leader europei, "per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina".

Zelensky insiste, 'discutere con Trump questioni chiave'

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato oggi, parlando all'Eliseo dopo l'incontro con Emmanuel Macron, di voler incontrare Donald Trump per discutere con lui delle "questioni chiave" del piano americano che dovrebbe mettere fine alla guerra con la Russia, definendole "abbastanza difficili". "Noi speriamo in una conversazione con il presidente degli Stati Uniti sulle questioni chiave che sono abbastanza difficili", ha detto Zelensky, citando in particolare il tema dei territori ucraini occupati dalla Russia.

Zelensky, la Russia non può essere ricompensata

Al centro, ci sono le persone. E noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini che l'aggressione non si ripeterà". Il presidente ucraino ha invitato tutti a non credere alla "opacità della propaganda di guerra" sull'avanzata russa, sottolineando che la linea del fronte "è una linea viva" con "sfondamenti di piccoli gruppi". "I russi - ha continuato - non vogliono fermarsi nonostante le perdite. E per la Russia è una questione di territorio, ma è una questione che deve essere collegata alle garanzie di sicurezza. Al centro, ci sono le persone. E noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini che l'aggressione non si ripeterà".

"Noi - ha detto ancora Zelensky - dobbiamo fare in modo che la Russia non abbia l'impressione di ottenere una ricompensa per la guerra. E' il motivo per il quale abbiamo posizioni di principio quanto alle sanzioni, quanto alla responsabilità per i crimini di guerra, quanto allo statuto giuridico dei nostri territori, che sono oggi occupati dalle forze russe".