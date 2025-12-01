ou
ULTIME NOTIZIE

Volley Modica Next Gen sconfitta dall'Astra Stadium al tie break

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Modica, la nascita della grande Fisica: all'Istituto Archimede si presenta il libro su Orso Mario Corbino

Modica, la nascita della grande Fisica: all'Istituto Archimede si presenta il libro su Orso Mario Corbino

CulturaRagusaSiracusa

Nell’Aula Magna dell’ Istituto Archimede di Modica, Ente promotore dell’evento, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi e con il patrocinio del Comune di Modica, sarà presentato venerdì 5 dicembre alle 17.00 il libro dell’ingegnere Andrea Vaccaro “ ORSO MARIO CORBINO Il padre dell’X FACTOR della Fisica”: in esso l’autore ricostruisce la vita dello scienziato originario di Augusta (1876-1937), che fu anche manager e politico, inquadrandola nei contesti territoriali e storici in cui si svolse e, inaspettatamente, fornisce elementi significativi per ricordare la carriera scientifica di Giovan Pietro Grimaldi e i punti di contatto nella formazione dei due; implicitamente, ripercorre “la nascita della Grande Fisica che tra fine Ottocento e i primi del Novecento muove dalla Sicilia”, come ha scritto la storica della Fisica M. Luisa Bonolis. Nei fatti, Grimaldi e Corbino (nella foto) e si laurearono entrambi in fisica, il primo a Catania e il secondo a Palermo con il prof. Damiano Macaluso e ne divennero assistenti ed entrambi affiancarono Pietro Blaserna, fisico di fama mondiale, prima a Palermo e poi a Roma, nell’Istituto di Via Panisperna.

Potrebbero Interessarti