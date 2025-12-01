ou
Mondadori BookStore Modica, appuntamenti letterari con Stefano Nazzi e Roberta Recchia

CulturaRagusa

Doppio evento dicembrino per gli appassionati di libri. E la firma è sempre quella di Mondadori BookStore Modica e di Piera Ficili che saluta il 2025 con questi due appuntamenti degno finale di una grande annata letteraria. E’ lei che infatti promuove due momenti di altissimo contenuto letterario e giornalistico con due firme importanti e molto attese. Si comincia giovedì 4 dicembre. E’ quello il momento in cui Stefano Nazzi, accompagnato nel racconto da Chiara Scucces, parlera di Predatori il suo libro edito da Strade blu Mondadori. I serial killer che hanno segnato l’America l’occhiello di questo libro che sarà presentato al teatro Garibaldi alle 19.30, nell’ambito della rassegna InTeatroLibri che Mondadori BookStore e Piera Ficili promuovono assieme alla Fondazione Teatro Garibaldi e al suo sovrintendente Tonino Cannata.
Sabato 13 dicembre alle 18, sarà Roberta Recchia intervistata da Marianna Triberio, a condurci dentro la storia di Io che ti ho voluto così bene, alla Fondazione Grimaldi, civico 106 di corso Umberto. La fascia gialla di copertina dice tutto dell’autrice e della qualità dell’opera: “Un nuovo ed emozionante romanzo dell’autrice di Tutta la Vita che Resta -la sua opera prima- 150.000 copie vendute e tradotto in 16 paesi del Mondo”. Questa volta l’insegnante e traduttrice, edita da Rizzoli, laureata in Lingue e Letterature Europee e Americane, vincitrice anche del premio San Salvo e del premio Io Donna, racconta del quasi quattordicenne Luca dalla sensibilità silenziosa che lo rende diverso dai coetanei che vive in una località di mare e di un’estate con una ragazza piena di vita che diventa il suo primo sogno d’amore. Ma lei scompare e l’esistenza di Luca e dei suoi viene segnata per sempre.

