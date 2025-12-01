Volley Modica Next Gen sconfitta dall'Astra Stadium al tie break

Astra Stadium 3

Volley Modica Next Gen 2

Parziali: 22/25, 25/22, 25/20, 24/26, 15/13

K0 esterno, domenica pomeriggio, per la Volley Modica Next Gen di coach Ciccio Italia, che nella sesta giornata del campionato di serie C, si è arresa al tie break sul campo della Astra Stadium. Una partita sottotono quella disputata dai giovani biancoazzurri che hanno difettato molto in battuta, fondamentale importantissimo per la nuova idea di pallavolo in cui hanno commesso parecchi errori. Per i giovani biancoazzurri arriva un punto che seppur di poco smuove la classifica e tiene vivo il morale del gruppo che la prossima settimana osserverà il turno di riposo e tornerà in campo fra quindici giorni per affrontare il Volley Ragalna.