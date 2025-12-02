Il ragazzo sequestrato a Vittoria, rapimento per estorsione: 3 arresti

Nella prime ore della mattinata la Polizia di Stato di Ragusa, della Sisco di Catania e del Commissariato di Vittoria con il coordinamento e il supporto del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia della medesima citta', nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del giovane N.G., avvenuto il 25 settembre scorso a Vittoria, nonche' dei reati di furto aggravato, porto e detenzione illegale di armi da fuoco.Le indagini, avviate dagli uffici investigativi immediatamente dopo il fatto e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia hanno permesso di acquisire gravi e determinanti elementi indiziari a carico dei tre soggetti colpiti dal provvedimento cautelare.

I dettagli dell'operazione verranno comunicati in occasione della conferenza stampa che si terra' presso la Direzione Distrettuale Antimafia a Catania alle ore 10,30.