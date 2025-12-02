Armi e un chilo di cocaina in cassaforte, arrestato a Siracusa (VIDEO)

A Siracusa, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, con l’ausilio del Reparto Cinofili di Catania, hanno arrestato un uomo di 36 anni per spaccio e detenzione di una pistola con matricola abrasa e di un revolver privo di matricola.A seguito di una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori della Squadra Mobile, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno di una cassaforte nascosta sotto il letto, le armi con munizionamento calibro 7,65 mm e cal. 6,35 mm.

Contestualmente all’interno della cassaforte sono stati trovati un chilo di cocaina, vari bilancini, materiale da confezionamento e circa 7.000 euro in contanti, presunto provento dello spaccio. Da una stima approssimativa, gli investigatori hanno calcolato che lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio oltre centomila euro. Al termine degli atti l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida.Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.