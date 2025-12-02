ou
Volley Modica concentrata sulla difficile sfida di Gioia Del Colle

Spaccio di droga, 2 arresti a Niscemi e Gela

CronacaCaltanissetta

Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, un 51enne, trovato con 15 grammi di cocaina, una dose di crack e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. A Gela, sempre nel Nisseno, è stato arrestato invece il quinto destinatario dell'ordinanza di misura cautelare emessa nell'ambito dell'operazione 'White Sheep'. Il blitz aveva permesso di smantellare un gruppo dedito alla gestione di una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish nel comune di Gela. L'uomo, che non era stato rintracciato lo scorso 20 novembre, è stato posto ai domiciliari.

