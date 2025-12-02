ou
ULTIME NOTIZIE

Spazzatura senza fine sulle strade per Floridia: di notte sono a rischio

Spazzatura senza fine sulle strade per Floridia: di notte sono a rischio

Spazzatura senza fine sulle strade che portano nelle contrade di Floridia, parallele alla Statale 124. Nonostante le nostri ripetute segnalazioni, nessuno pensa a rimuovere o quantomento multare gli sporcaccioni. Non lo fa l'Anas, nè la società di servizio del Libero Consorzio comunale di Siracusa. L'amministrazione comunale se ne lava le mani, dice di non essere competente. Ma basterebbe che questo fenomeno sia segnalato alle autorità competenti. Quanto tempo bisognerà aspettare per rimuovere questa discarica? Forse un esposto in Procura potrebbe 'svegliare' chi ha il compito di tutelare l'ambiente.

