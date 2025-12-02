Volley Modica concentrata sulla difficile sfida di Gioia Del Colle

Rinfrancata dal meritato successo ottenuto al “PalaVitaletti” di Sabaudia, la Volley Avimec Modica, da questa mattina è in palestra per iniziare a preparare la delicata trasferta sul campo della JV Gioia del Colle in programma domenica prossima alle 18. I tre punti conquistati in terra Pontina, hanno dato respiro alla classifica dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano e risollevato il morale, che dopo tre sconfitte consecutive non era dei migliori. Il tecnico dei “Galletti” è soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, che hanno dimostrato carattere e voglia di riscatto, ma dopo essersi goduto la prima vittoria lontano dal “PalaRizza”, è già concentrato sulla sfida che attende la sua squadra a Gioia del Colle che sicuramente non sarà una passeggiata di salute. Sappiamo le difficoltà del prossimo match che noi affronteremo come sempre a viso aperto contro una formazione che alla vigilia era stata inserita nel novero delle squadre candidate al salto di categoria, ma che si è trovata in difficoltà. La affronteremo con il nuovo tecnico in panchina e senza l'opposto Santangelo che ha rescisso il suo contratto. Sappiamo che anche loro hanno voglia di riscatto e che in casa possono contare su un pubblico molto caldo che fa sentire il suo calore alla squadra. Noi affronteremo la partita senza grandissime pressioni, ma con la consapevolezza di non poterci permettere di abbassare la guardia e di approcciare alla sfida così come abbiamo fatto a Sabaudia perchè diversamente corriamo il rischio di prendere una batosta che ci potrebbe far male”.