Ragusa, screening oncologici nei 12 comuni iblei: ecco il calendario
L’ASP di Ragusa porta gli screening oncologici nei dodici comuni: dal 3 dicembre in azione il Motorhome
L’ASP di Ragusa porta la prevenzione direttamente all’interno delle comunità. Con la campagna itinerante “Salute a bordo”, a partire dal 3 dicembre, un motorhome attrezzato raggiungerà i dodici comuni iblei per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di aderire ai programmi di screening oncologici. “È un modo per avvicinare i servizi ai territori, ridurre le distanze e rendere ancora più semplice l’accesso agli esami gratuiti di prevenzione”, dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago.
Il motorhome offrirà la possibilità di effettuare la mammografia per la popolazione target (donne fra i 50 e i 69 anni), ritirare il kit per l’esame del sangue occulto nelle feci, utile a prevenire il tumore del colon-retto, e ricevere informazioni sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per effettuare il Pap Test o l’HPV Test nei presidi aziendali. L’obiettivo è raggiungere chi, per vari motivi, non ha ancora partecipato agli screening o incontra difficoltà di spostamento.
Il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago, sottolinea come l’iniziativa rappresenti "un investimento concreto sulla prevenzione, portando i servizi nei luoghi di vita delle persone". Drago ringrazia "i sindaci e le amministrazioni comunali per la collaborazione e il supporto logistico, fondamentali per accogliere il motorhome e garantire un’ampia partecipazione".
Le tappe del mese di dicembre, coordinate dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e dal Centro Gestione Screening, si svolgeranno tutte dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, secondo il seguente calendario:
3-4 dicembre – Giarratana
Centro diurno per anziani – Via della Solidarietà
5-6 dicembre – Santa Croce Camerina
Parco urbano Fonte Paradiso
7-8-9 dicembre – Vittoria
Fiera Emaia – Piazzale centrale
10-11 dicembre – Acate
Piazza Libertà
12-13 dicembre – Comiso
Piazza delle Erbe – Pinacoteca
14-15 dicembre – Chiaramonte Gulfi
Piazza Duomo
16-17 dicembre – Monterosso Almo
Piazza San Giovanni
18-19-20 dicembre – Ragusa
Piazza Libertà
21-22-23 dicembre – Scicli
Piazza Italia
24-25-26-27 dicembre – Modica
Largo Beniamino Scucces (Tribunale)
28-29 dicembre – Ispica
Piazza Unità d’Italia
30-31 dicembre – Pozzallo
Piazza delle Rimembranze