Caro voli, il sindaco di Siracusa: "Rispetto per chi deve tornare a casa"

PoliticaSiracusa

"Ogni anno, puntuale come un rituale che nessuno vuole affrontare davvero, assistiamo allo stesso paradosso: per un giovane siracusano che studia o lavora al Nord, tornare a casa a Natale costa più che volare all'estero".
Lo afferma il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.
"Nei fatti permettiamo che la mobilità diventi un lusso e consentiamo che tantissimi giovani (e anche tanti non più giovani) trascorrano le festività lontano dai loro cari.
Chi può permetterselo vola diretto. Gli altri si arrangiano facendo scalo a Varsavia, Cracovia, Malta: ore e ore in aeroporti stranieri pur di risparmiare cento euro, oppure decidono di rinunciare".
Siracusa è una delle città con la più alta percentuale di studenti universitari fuori sede: "Come possiamo parlare di 'continuità territoriale' quando la continuità è lasciata alla legge del mercato e non ai diritti dei cittadini? Il bonus della Regione è un'iniziativa condivisa ma ad oggi non è strutturale e dovrebbe diventarlo".
Secondo Italia è necessario "un intervento serio e coordinato: Governo, Enac, Autorità di regolazione, Regione.
Nessuno può più far finta di nulla. Finché non affronteremo questo nodo, parlare di inclusione sarà solo retorica".

