Riqualificato il canile municipale di Palermo: ospiterà 300 animali

Sono stati presentati questa mattina i lavori di riqualificazione effettuati all'interno del canile municipale di via Mattatoio 1, struttura che si aggiunge al presidio sanitario di via Tiro a Segno a Palermo.

"Questa struttura, purtroppo, nel tempo, non è mai stata oggetto di una reale attenzione da parte dell'amministrazione comunale.

In un anno noi abbiamo riqualificato gli spazi, ristrutturato le gabbie già esistenti e ne abbiamo fatto costruire di nuove - spiega l'assessore comunale al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli - .

Si tratta in totale di 126 box, di cui 19 di nuova costruzione. Al momento ospitiamo all'incirca 280 cani, tra questo presidio e via Tiro a Segno. I lavori sono stati effettuati grazie all'avanzo di gestione dello scorso anno, per un importo di 150 mila euro. In tutte le gabbie sono stati messi dei materassini antidecubito. Abbiamo fatto realizzare anche due aree di sgambamento, che si aggiungono a quella già esistente, e posizionato dei pannelli fonoassorbenti, nell'area più limitrofa alla strada, per attutire il rumore. La struttura potrà ospitare fino a 300 cani circa".

"Era uno degli oggetti reietti di questa amministrazione comunale - dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - i nuovi box sono particolarmente funzionali e moderni. Si tratta di un'operazione attenta al benessere animale, che pone le condizioni per eliminare il randagismo in città".