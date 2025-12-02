Sorpreso a razziare in un supermercato di Villabate: 43enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Belmonte Mezzagno hanno arrestato un 43enne, della provincia, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è scattato di notte grazie alla collaborazione tra i militari e il personale di un istituto di vigilanza in servizio presso un supermercato di Villabate. L'uomo, dopo avere forzato con una sbarra di ferro una porta d'ingresso e manomesso una telecamera del sistema di videosorveglianza, si è introdotto all'interno del punto vendita, facendo razzia di generi alimentari e vari prodotti.

I Carabinieri lo hanno sorpreso nell'area di scarico merci, dove aveva già accantonato all'interno di due scatoloni, una ingente quantità di articoli per un valore di circa 5.000 euro. L'indagato ha tentato una fuga improvvisa, lanciando contro i militari due scatole, opponendo resistenza nella speranza di ostacolarli. Ne è seguita una breve colluttazione, al termine della quale è stato bloccato e dichiarato in arresto.

Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti dell'indagato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.