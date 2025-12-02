Sold out al Teatro Garibaldi di Modica per "La Traviata" diretta dal Maestro Francesco Di Mauro

Inaugurazione da sold out per la nuova stagione musicale al Teatro Garibaldi di Modica, che lo scorso sabato 29 novembre ha registrato il tutto esaurito per la messa in scena de La Traviata, presentata con un cast davvero d’eccezione.

Con la regia di Antonio De Lucia, l’Opera in tre atti di Giuseppe Verdi è stata impreziosita dalla direzione d’orchestra del Maestro di caratura internazionale Francesco Di Mauro, che ha guidato con maestria la Catania Philarmonic Orchestra e il Coro in residence del Teatro Garibaldi nell’esecuzione della luminosa e drammatica partitura verdiana.

Protagoniste sull’ampio palcoscenico dello storico teatro modicano voci d’eccellenza del panorama lirico internazionale: il soprano americano, Bree Nichols, al suo primo debutto a Modica nel ruolo di Violetta, il tenore Alberto Profeta nei panni di Alfredo, e il baritono Graziano D’Urso in Giorgio Germont.

“Iniziare la stagione con un sold out per La Traviata- dichiara il Sovrintendente Tonino Cannata- è il miglior incoraggiamento possibile. Abbiamo puntato sulla qualità di spettacoli e cast, e il pubblico ci ha premiati. Non ci resta che continuare a lavorare con dedizione per soddisfare al meglio le aspettative di chi ama questo teatro”.