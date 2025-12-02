Picchia e violenta la moglie e si addormenta: arrestato a Palermo

Avrebbe picchiato e violentato lamoglie e poi si sarebbe addormentato. La donna ha fatto lavaligia e nel cuore della notte è fuggita; l'hanno trovata instrada in stato confusionale gli agenti del commissariatoLibertà, in lacrime e con i segni delle percosse subite. Ilmarito - arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale - dopole percosse e la violenza aveva bruciato il passaporto delladonna per impedirle di lasciare l'Italia. Picchiata emaltrattata, aveva già denunciato l'uomo che le avrebbeconsentito di utilizzare il cellulare unicamente in suapresenza, chiudendola nell'abitazione ogni volta che lui andavaa lavorare. L'ultimo episodio di violenza è stato averla costretta a unrapporto contro la sua volontà. Scattati gli accertamentiprevisti dal Codice rosa, è stata confermata la presenza disegni compatibili con una violenza sessuale. Alla luce di quantoemerso, gli agenti hanno raggiunto l'abitazione sorprendendo earrestando l'uomo che non si era ancora accorto della fuga dellamoglie.